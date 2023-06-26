أسعار النفط تسجل 74.31 دولار لخام برنت و69.54 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين74.31 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.54 دولار.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" أمين الناصر، اليوم الاثنين، أن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية حتى نهاية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من البلدان، خاصة الصين والهند.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" - خلال مؤتمر آسيا للطاقة، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إنه بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام، على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول لاسيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".

وعن تحول الطاقة، قال "إن استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن فحسب أمر خيالي، موضحاً أن نمو الطاقة المتجددة لم يواكب النمو في استهلاك الطاقة العالمي".