خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 3.6% لخام برنت و3.8% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت3.6%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 3.8%.

وسجلت أسعار النفط 73.85 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.16 دولار، وذلك عند التسوية الجمعة.

وأعلنت السلطات الأذربيجانية السبت أن الحكومة الرومانية زادت من حجم وارداتها من النفط الخام الأذري بأكثر من 50% مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء ترند الإذرية إن مؤشر الواردات ارتفع بنسبة 52.61 في المائة (89540 طنًا) على أساس سنوي حيث بلغت قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية الأذربيجانية إلى رومانيا خلال هذه الفترة 163.5 مليون دولار، وهذا يزيد بنسبة 58.49 في المائة (60.3 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وكانت هيئة الجمارك الأذرية الأذرية قد أعلنت الشهور الماضية، ارتفاع إيرادات النفط الأذري لمستويات قياسية خلال عام 2022، عندما بلغ حجم صادرات النفط من أذربيجان إلى الدول الأخرى 26 مليون و24.2 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية، مقابل 27 مليون و116 ألف طن في 2021.

وشهدت صادرات الغاز الأذري ارتفاعاً بنسبة 18% خلال 2022، مُحققةً 22.3 مليار متر مكعب، من إجمالي الإنتاج الذي سجّل 46.7 مليار متر مكعب، بزيادة 6.5% عن إنتاج 2021.