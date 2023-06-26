أجمل مشروع على الكورنيش.. تعرف على الممشى السياحى والزجاجى بأسوان

الممشى السياحى، عنوان لأكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل بمدينة أسوان، منذ الستينيات من القرن الماضى، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل جديدة عن مشروع الممشى السياحى بأسوان.
أولا: من المقرر نهو المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية شهر يونيو.
ثانيا: من المقرر إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى.
ثالثا: الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كيلو متر قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد.
رابعا: الإسراع فى إنهاء كافة الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى
خامسا: تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة.
سادسا: خلق مساحات انتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى سابعا: يتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.
ثامنا: قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال.
تاسعا: المستوى الثانى لممشى أهل مصر، سيضم 48 محلا وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.
عاشرا: تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.
حادى عشر: تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.
ثانى عشر: روعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث.
ثالث عشر:تلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر.
رابع عشر: تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضاً حركة المشاة.
خامس عشر: تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
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