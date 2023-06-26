اليوم السابع
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أجمل مشروع على الكورنيش.. تعرف على الممشى السياحى والزجاجى بأسوان

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:00 م
أجمل مشروع على الكورنيش.. تعرف على الممشى السياحى والزجاجى بأسوان ممشى أهل مصر
أسوان- صلاح المسن

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 الممشى السياحى، عنوان لأكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل بمدينة أسوان، منذ الستينيات من القرن الماضى، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل جديدة عن مشروع الممشى السياحى بأسوان.

 

أولا: من المقرر نهو المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية شهر يونيو.

 ثانيا: من المقرر إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى.

ثالثا: الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كيلو متر قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد.

رابعا: الإسراع فى إنهاء كافة الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى

خامسا: تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة.

سادسا: خلق مساحات انتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى سابعا: يتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

ثامنا: قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال.

تاسعا: المستوى الثانى لممشى أهل مصر، سيضم 48 محلا وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية

عاشرا: تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.

حادى عشر: تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان

ثانى عشر: روعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث.

ثالث عشر:تلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر.

رابع عشر: تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضاً حركة المشاة.

 خامس عشر: تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.


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