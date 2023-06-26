أجمل مشروع على الكورنيش.. تعرف على الممشى السياحى والزجاجى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

الممشى السياحى، عنوان لأكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل بمدينة أسوان، منذ الستينيات من القرن الماضى، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل جديدة عن مشروع الممشى السياحى بأسوان.

أولا: من المقرر نهو المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية شهر يونيو.

ثانيا: من المقرر إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى.

ثالثا: الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كيلو متر قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد.

رابعا: الإسراع فى إنهاء كافة الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى

خامسا: تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة.

سادسا: خلق مساحات انتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى سابعا: يتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

ثامنا: قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال.

تاسعا: المستوى الثانى لممشى أهل مصر، سيضم 48 محلا وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

عاشرا: تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.

حادى عشر: تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.

ثانى عشر: روعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث.

ثالث عشر:تلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر.

رابع عشر: تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضاً حركة المشاة.

خامس عشر: تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.