10علاجات منزلية سريعة لتقليل لدغات الناموس خلال فصل الصيف

كتبت ميرفت رشاد

البعوض " الناموس "حشرات شائعة يمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم، إنها تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، خاصة خلال أشهر الصيف، ترتفع درجات الحرارة وتزداد مستويات الرطوبة، ما يوفر مناخًا مثاليًا لتكاثر البعوض، إليك بعض العلاجات المنزلية السريعة التي يمكنك تجربتها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



10 علاجات منزلية للمساعدة في علاج ومنع لدغات البعوض في الصيف ​1. خل التفاح خل التفاح علاج منزلي رائع لتقليل لدغات البعوض، اغمس كرة قطنية في خل التفاح وضعها على لدغة البعوض، يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أن تقلل من الحكة والتورم.

2. العسل العسل علاج منزلي رائع له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى ويمكن أن يساعد قوامه السميك في تخفيف الحكة، خذ كمية صغيرة من العسل وضعها على لدغة البعوض.

3. صودا الخبز صودا الخبز هي عنصر منزلي متوفر بسهولة ويمكن أن يساعد في تقليل الحكة والتورم، امزج صودا الخبز مع القليل من الماء لتشكيل عجينة وضعها على لدغة البعوض، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.

4. الصبار الصبار له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل لدغات البعوض، اكسر جزءًا صغيرًا من ورقة الصبار وضع الجل المستخرج من الورقة فوق لدغة البعوض.

5. الزيوت العطرية الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم والحكة. اخلطي بضع قطرات من الزيت العطري بالزيت الحامل وضعيها على لدغة البعوض.

6. الثلج يمكن أن يساعد وضع الثلج على لدغة البعوض في تخدير المنطقة وتقليل الالتهاب وتوفير راحة مؤقتة من الحكة، لف مكعب ثلج بقطعة قماش وضعها برفق فوق لدغة البعوض.

7. ريحان أوراق الريحان لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الحكة والتورم، خذ بعض أوراق الريحان الطازجة واطحنها لعمل عجينة، ضع المعجون على لدغة البعوض للتخفيف.

8. الثوم للثوم خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا،اطحن فص ثوم مقشر وضع العصير على لدغة البعوض للتخفيف.

9. دقيق الشوفان يحتوي دقيق الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الحكة والتورم. امزج دقيق الشوفان مع القليل من الماء لتشكيل عجينة، ضع المعجون على لدغة البعوض واتركه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.