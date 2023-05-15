دراسة تحذر: التعرض لبخور طارد الناموس يزيد من مخاطر مرض الانسداد الرئوى

كتبت إيناس البنا

اثنان من أكثر الأسباب أو عوامل الخطر انتشارًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هما تدخين التبغ واستنشاق الهواء الملوث، ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن عن طريق استنشاق الهواء الداخلي أيضًا؟

تشير الدراسات إلى أن حرق بخور البعوض" الناموس" الواحد في اليوم يعادل تدخين 75 إلى 137 سيجارة، تشكل لفائف البعوض مخاطر صحية خطيرة وقد تسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى غير المدخنين أيضًا، يتجاهل الكثير منا هذه الحقيقة والكثير منا أيضًا لا يدرك ذلك.

أفادت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 4.3 مليون حالة وفاة تحدث سنويًا بسبب التلوث المنزلي، تعتبر الأبخرة الناتجة عن لفائف البعوض أكثر خطورة من تدخين السيجارة، كما يمكن أن تكون قاتلة للصحة.

وفقًا للتقارير الأخيرة حسب موقع " healthsite" ، يموت حوالي 6 أشخاص كل يوم بسبب مرض الرئة الالتهابي المزمن، قد لا يكون الوضع أفضل في مدن أخرى، حيث قدرت دراسة عالمية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) في العام الماضي فقط أن معدل الوفيات بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن خلال عام 2019 كان 98 لكل 100000 نسمة.

لماذا لفائف البعوض أكثر ضررا من السجائر؟



أولاً ، جميع أنواع الأدخنة ضارة جدًا بأجهزتنا التنفسية، ثانيًا ، تحتوي الأبخرة المنبعثة من هذه الملفات على مواد كيميائية يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتسببها، إذا تعرض الشخص للدخان باستمرار، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى فشل الجهاز التنفسي . هذا هو مدى خطورته وقاتلته.

تحتوي لفائف البعوض على معادن ثقيلة مثل الألومنيوم والقصدير والكروم والمبيدات الحشرية والمبيدات الحشرية مثل البيريثرين وكذلك المواد العطرية، كل هذه ملوثات لا يقصد تناولها أو استنشاقها من قبل الناس. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى مشاكل الجلد ومشاكل العين وتدهور الصحة العامة.

ماذا يحدث عندما نتعرض له؟



أشارت العديد من الدراسات إلى حقيقة أن أبخرة لفائف البعوض تذوب في مجرى الدم وتصل إلى قلبنا.

هذا يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون والتي يمكن أن تكون قاتلة.

يمكن أن تسبب الأبخرة حرقة في العين أو احمرارها أو تهيجها.

يمكن أن يسبب الربو.

يمكن أن يسبب الغثيان والقيء.

يمكن أن يؤدي إلى نوبات السعال والصفير والعطس المستمر والتهاب الحلق. في الواقع ، إذا استنشق لعدة ساعات.

يمكن أن يتسبب الدخان الناتج عن نداء البعوض في الاختناق.

حرقها كل ليلة يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في النوم.