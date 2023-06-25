وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة الرسوة للوقوف على معدلات ضخ المياه

بورسعيد محمد فرج

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة مياه شرب الرسوة جنوب بورسعيد، للوقوف على معدلات ضخ المياه للمحطة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، رافقهما خلال الجولة بعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، و ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة الري، و ممثلي هيئة قناة السويس.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح حول نسب ومعدلات المياة التي تستقبلها المحطة، فضلا عن مدى انتظام العمل بها، كما استمعا من المهندسين المسئولين عن المحطة حول أسباب ضعف ضخ المياة للمحافظة، والحلول السريعة للانتهاء من إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد قد تفقدا سير العمل في إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، صباح اليوم، حيث تتواصل الجهود من كافة الجهات المعنية لإحتواء الازمة و ضخ المياة للمحافظة بكامل قوتها في أقرب وقت.