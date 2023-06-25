اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة الرسوة للوقوف على معدلات ضخ المياه

الأحد، 25 يونيو 2023 05:15 م
وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة الرسوة للوقوف على معدلات ضخ المياه وزير الإسكان يتفقد محطه الرسوة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة مياه شرب الرسوة جنوب بورسعيد، للوقوف على معدلات ضخ المياه للمحطة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، رافقهما خلال الجولة بعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، و ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة الري، و ممثلي هيئة قناة السويس. 
 
واستمع الوزير والمحافظ لشرح حول نسب ومعدلات المياة التي تستقبلها المحطة، فضلا عن مدى انتظام العمل بها، كما استمعا من المهندسين المسئولين عن المحطة حول أسباب ضعف ضخ المياة للمحافظة، والحلول السريعة للانتهاء من إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد في أقرب وقت ممكن. 
 
وكان وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد قد تفقدا سير العمل في إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، صباح اليوم، حيث تتواصل الجهود من كافة الجهات المعنية لإحتواء الازمة و ضخ المياة للمحافظة بكامل قوتها في أقرب وقت.
 
وزير الإسكان يتفقد محطه الرسوة ببورسعيد
وزير الإسكان يتفقد محطه الرسوة ببورسعيد

محافظ بورسعيد ووزير الإسكان يتفقدان محطة الرسوة لضخ المياه
محافظ بورسعيد ووزير الإسكان يتفقدان محطة الرسوة لضخ المياه

 


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وزير الاسكان يتفقد محطة الرسوة ببورسعيد



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