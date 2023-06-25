وزير الإسكان يتابع إعادة ضخ المياه من "رى القنطرة غرب" إلى ترعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الجهود المبذولة لإعادة ضخ المياه من محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب، بعد أن شهدت محطة الرسوة انخفاض منسوب المياه بالترعة الحلوة ما أدى إلى عدم وصولها للمنازل على مدار 5 أيام.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن الخميس الماضى بعد زيارة الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية عن البدء فى تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك على هامش زيارة وزير الموارد المائية والري و محافظ بورسعيد لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ.

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على اعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياة عكرة القنطرة بأكثر من 6 معدات للتطهير بالترعة، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات، حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها.

وطالب محافظ بورسعيد بقيام أجهزة الري والشركة القابضة لمياة الشرب بالتواجد علي مدار ٢٤ ساعة على طول الترعة وعند المأخذ والمحطة حتى تعود المياة بصورة طبيعية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر الي قوات المجري الملاحي علي التسهيلات الكبيرة المقدمة الي كافة الجهات ودخول المعدات لتطهير الترعة من خلال المجري الملاحي وتقديم كافة وسائل الدعم.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تفقدا اليوم صباحا، الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ، برفقة عدد من الجهات التنفيذية و مسئولي وزارة الموارد المائية والري، وشدد وزير الري على الانتهاء من تطهير مأخذ محطة رفع مياة عكرة القنطرة وعودة المناسيب لمعدلاتها الطبيعية.