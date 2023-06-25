ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح قادمة اليوم من روسيا

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت الميناء 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط أيضا، السفينة "LUNE B"و التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك يأتى فى اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36350 طن تشمل : 5080 طن يوريا و3276 طن رمل و1000 طن علف بنجر و904 طن ملح معبأ و26090 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طن تشمل : 7225 طن خردة و2564 طن خشب زان و944 طن كسب فول صويا و13583 طن ذرة و13047 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

كما غادر الميناء اليوم 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3909 أطنان قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم ابو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة.