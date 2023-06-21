ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( KRISTINA P ) والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 185 م، وعرضها 30 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ41 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط، لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25157 طن تشمل : 7000 طن يوريا و 910 طن علف بنجر و 17247 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57041 طن تشمل : 1725 طن خردة و 1100 طن ابلاكاش و 10 طن معدات و 529 طن بازلاء و 374 طن حمص و 1020 طن خشب زان و 2251 طن عباد شمس و 1260 طن زيت طعام و 6843 طن حديد و 3920 طن كسب عباد شمس و 24130 طن ذرة و 13394 طن قمح و 1400 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 485 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1702 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3310 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124611 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218784 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2513 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و اسيوط ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5431 شاحنة .