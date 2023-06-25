اليوم السابع
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مخيمات عرفة جاهزة لاستقبال الحجاج المصريين بمواقع متميزة.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 07:23 م
مخيمات عرفة جاهزة لاستقبال الحجاج المصريين بمواقع متميزة.. صور مخيمات الحجاج
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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قبل وقفة عرفة، باتت مخيمات الحجاج المصريين جاهزة لاستقبالهم ونجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.
 
وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية، مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.
 
ويأتى ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن ، وتهيئة إحتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.
 
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