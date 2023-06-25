محافظ كفر الشيخ: طرح 1.5 طن أسماك بسعر 40 و50 جنيها للكيلو ببيلا والحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، اليوم الأحد، بمدينتي بيلا والحامول، أمام مجلس مدينة الحامول، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ 50 جنيها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد زيدان خضر، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة وسط الدلتا، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر سبق توفير طن ونصف بمديني كفر الشيخ ودسوق، يوم 8 يونيو الجاري، ولاقت توفير الأسماك توافد كبير من الأهالي على شرائه.