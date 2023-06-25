اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: عيادة تأمين صحى بمصيف بلطيم وتوفير العلاج مجانا

الأحد، 25 يونيو 2023 09:22 ص
محافظ كفر الشيخ: عيادة تأمين صحى بمصيف بلطيم وتوفير العلاج مجانا عيادة طبية متنقله بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تدشين "عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة مصيف بلطيم"، وتستقبل المصيفين من الساعة من 9 صباحاً، حتى الساعة 3 مساء، وذلك طول فترة المصيف، ضمن القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.
 
وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للفريق المشرف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والمجلس المحلي لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم معنا نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا الكرام.
 
 
الأطقم الطبية بالعيادة المتنقلة بمصيف بلطيم
الأطقم الطبية بالعيادة المتنقلة بمصيف بلطيم

الاهتمام بتعدد الادوية الطبية للمصيفين
الاهتمام بتعدد الادوية الطبية للمصيفين

تعدد الادوية المتوفرة بالمصيف للمصيفين
تعدد الادوية المتوفرة بالمصيف للمصيفين

توفير الادوية المجانية بالمصيف
توفير الادوية المجانية بالمصيف

عدد من الاطقم الطبية
عدد من الاطقم الطبية

عيادة طبية متنقله بمصيف بلطيم
عيادة طبية متنقله بمصيف بلطيم

 


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