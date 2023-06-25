محافظ بنى سويف يتابع امتحانات الثانوية العامة في آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/ 2023، والتى استؤنفت "اليوم"، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالب وطالبة "نظامى /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية، من وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والذى أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى" اليوم الأحد" طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة الكيمياء، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا، فيما يؤدى طلبة مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الجغرافيا "ورقة ثانية".

وأكد وكيل الوزارة أن" اليوم الأحد" هو آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، التى تبدأ الثلاثاء المقبل 27 يوينو الجارى، وتنتهى 1 يوليو المقبل، على أن تستأنف الامتحانات "عقب انتهاء الإجازة" يوم الأحد 2يوليو من الأسبوع المقبل، بمادتى الفيزياء للقسم العلمى، والتاريخ للقسم الأدبى، لتختتم يوم الخميس 13 يوليو بأداء الطلاب الامتحان فى : الأحياء والعلوم لطلبة علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلبة رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ "د. محمد هانى غنيم" بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتى الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات.