اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 09:33 م
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محافظ الدقهلية يدشن مبادرة 100 يوم صحة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية

الأحد، 25 يونيو 2023 09:01 م
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة 100 يوم صحة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية
الدقهلية- شريف الديب

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دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مبادرة 100 يوم صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية علي مستوي الجمهورية، والتي تستمر لمدة 100 يوم وتقدم خدماتها بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ، والدكتور أحمد الخواجه مسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالدقهلية، والدكتورة علياء ابوالسعود مدير القوافل العلاجية بالدقهلية.
 
وأشار "المحافظ " الي أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات الصحيه المتنوعة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات مثل "دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية" .
 
وأكد "مختار"، أن المبادرات الصحية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها علي مر تاريخها مثل مبادرة علاج فيرس سي و 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات .
 
وأوضح " المحافظ "، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحه بالدقهلية تضم 500 نقطة ثابتة و 320 نقطة متحركة للوصول إلي اهالينا في القري لتقديم الخدمات الطبية لهم ، مشيرا إلي أن الحملة تضم فرق طبية متكاملة وعيادات متنقلة للكشف وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية .
وثمن " المحافظ " دور وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية وجميع الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي علي تقديم الرعاية الصحية علي اكمل وجه للمرضي وتنفيذ المبادرات الرئاسية للوصول الي جميع المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض للحد منها ومعالجتها .
 
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعمال الحملة القومیة تمتد يومياً من الساعه 9:00 صباحا حتى الساعه 9:00 مساءا بصفة یومیة من خلال الفرق المتنقلة ولمدة 100 یوم .
 
والجدير بالذكر أن مبادرة 100 صحه تستهدف "تقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية ، وتوعية ، وصحة ، وتنظيم الأسرة ، من خلال قطاع السكان في كل المحافظات خلال الـ 100 يوم الحالية بداية من اليوم وحتى أكتوبر" .
 
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (1)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (1)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (2)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (2)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (3)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (3)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (4)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (4)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (5)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (5)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (6)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (6)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (7)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (7)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (8)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (8)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (9)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (9)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (10)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (10)

تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (11)
تدشين مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية (11)
 
 
 
 
 
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

صحة الدقهليه

مبادرة 100 يوم صحة

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