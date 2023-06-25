محافظ الدقهلية ووكيل الصحة يتفقدان أعمال التطوير فى مستشفى الصدر بالمنصورة

الدقهلية _ محمد الحبشي

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر بالمنصورة، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وتضم قسم الاستقبال.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى الصدر.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير القطاع الطبي من خلال تطوير المستشفيات الصحية والجامعية، وإنهاء جميع قوائم الانتظار لرفع المعاناة عن المرضى والمترددين على المستشفيات.

وقال "مختار" إن مستشفى صدر المنصورة كان له دورا بارزا أثناء أزمة كورونا، حيث كان حائط السد الأول بالدقهلية في استقبال المرضى، موجها الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين بها على ما قدموه للمرضى أثناء هذه الفترة الصعبة التي عاشها العالم كله، وليست مصر فحسب.

وأوضح المحافظ أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر المنصورة بلغت 60 مليون جنيه، مقسمه إلى قسمين 30 مليون جنيه لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمباني من الداخل والخارج، و30 مليون جنيه للأساس الطبي والتجهيزات.

ووجه مختار وكيل وزارة الصحه بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المقرر نهاية 2023، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى على أكمل وجه.

وثمن المحافظ دور وزارة الصحة على دعمها الكامل والمتواصل للمستشفيات الصحية بالدقهلية، من خلال أعمال التطوير وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.