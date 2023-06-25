محافظ الإسكندرية يطلق حملة "100 يوم صحة".. ويؤكد: مستمرة حتى 6 أكتوبر وبالمجان

وأكد المحافظ؛ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين ؛ لافتا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا كما إنها تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

ومن جانبها؛ أوضحت وكيل وزارة الصحة ، أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة، والمبادرة تشمل "خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي"، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم"، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن"، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.