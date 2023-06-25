الإسكندرية تكثف معدلات رفع القمامة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات النظافة ورفع القمامة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئى برفع درجة الاستعداد والطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام التشريق لرفع كافة مخلفات الذبح وتطهير الشوارع على مدار الساعة.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وكثفت الشركة، الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعداداً لاستقبال أهالى الإسكندرية وزوارها، فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.