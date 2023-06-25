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طلاب الثانوية بالأقصر سعداء بامتحان الجغرافيا وغضب من صعوبة الكيمياء.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 12:35 م
طلاب الثانوية بالأقصر سعداء بامتحان الجغرافيا وغضب من صعوبة الكيمياء.. صور طلاب الثانوية العامة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، من الشعبة الأدبية عن سعادتهم بمستوى امتحان الجغرافيا فى آخر امتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، فيما أبدى طلبة الشعبة العلمية غضبهم من مستوى امتحان الكيمياء الذى جاءت أجزاء كبيرة منه صعبة للغاية. 
 
وكانت قد شهدت لجان مدارس الثانوية العامة فى محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، توافد الطلاب والطالبات على اللجان لأداء آخر أيام الإمتحانات قبل بدء أجازة عيد الأضحى المبارك، لأداء امتحان مادتى، الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.
 
وكشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، مؤكداً على إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.
 
فيما اجتمع منذ أيام الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، حيث أكد على ضرورة فتح باب المدرسة فى المواعيد المحددة على أن تكون فى الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقى اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان فى التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.
 
كما شدد الدكتور صبرى خالد، خلال الإجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً إلى إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها، وحضر الاجتماع صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الامتحانات.
 
كما أجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التى سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.
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