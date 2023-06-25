رئيس مدينة الأقصر يعقد سلسلة اجتماعات لبحث استعدادات استقبال عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، عن رفع الإستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزة التنفيذية، بمتابعة استعدادات المراكز والمدن لاستقبال العيد، حيث تم عقد عدة اجتماعات متتالية للتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية المختلفة، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى 2023.

وتم عقد اجتماع من رئيس مدينة الأقصر، مع رجال المرافق والمرور وحقوق الإنسان، وذلك للتنسيق والمتابعة لاستعدادات الأجهزة الأمنية والتجهيزات المرتقبة لصلاة العيد بأرض ميدان وساحة أبو الحجاج، تنفيذاً لتعليمات مدير أمن الأقصر لتحقيق الانضباط بالشارع الأقصري، وأعقبه اجتماع آخر ضم رؤساء المناطق ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة وحملة المدينة والمعدات الثقيلة والمتابعة الميدانية وإدارة النقل البطىء، أعقبه اجتماعاً ضم مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمدينة ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية، ومسؤولي المكاتب الفنية بكل المناطق التابعة لها.

فيما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالاستعداد للعيد فى كل المديريات الخدمية.

وتستعد مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، لقدوم عيد الأضحى عبر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال العيد، حيث يجرى تجهيز المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة العيد، والتى تبلغ 1274 مسجدا و54 ساحة، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر.