تجهيز 399 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع بالتنسيق مع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، استعدادات مديرية الأوقاف ل عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها، حيث أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز 399 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 58 ساحة بمركز ومدينة بنها، و32 ساحة بمركز ومدينة طوخ، و24 ساحة بمركز ومدينة كفر شكر، وكذا 49 ساحة بمركز ومدينة قليوب، و73 ساحة أخرى بمركز ومدينة القناطر الخيرية، و52 ساحة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، فيما تم تجهيز 22 ساحة بمركز ومدينة الخانكة، و53 ساحة بمركز ومدينة شبين القناطر، و14 ساحة بمدينة الخصوص، و12 ساحة بمدينة قها، و10 ساحات بمدينة العبور.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشدداً برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.