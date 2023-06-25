خد بالك.. 5 مشاكل صحية تسبب الشعور بالتعب والإرهاق

كتبت ميرفت رشاد

يعد الشعور بالتعب طوال اليوم مشكلة شائعة لدرجة أن لها اختصارًا خاصًا بها - TATT (متعب طوال الوقت)، من الأسباب الواضحة للشعور بالإرهاق عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، يجب أن يحصل البالغون على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى مقلقة وراء التعب، وإليك بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالإرهاق.

النوم وتوقف التنفس المرحلى



انقطاع النفس النومي هو حالة طبية تجعلك تتوقف عن التنفس للحظات أثناء النوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف جودة النوم والإرهاق أثناء النهار.

إلى جانب التعب أثناء النهار، تشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم التنفس الذي يتوقف، ويبدأ إصدار أصوات يلهث أو يشخر أو يختنق؛ الاستيقاظ كثيرا والشخير بصوت عال.

فقر دم



إذا كنت مصابًا بفقر الدم فإن جسمك لا يحتوى على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما قد يؤدي إلى الإرهاق والضعف، يمكن أن ينتج فقر الدم عن عدد من العوامل، تشمل الأسباب الشائعة نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

يمكن أن يكشف اختبار الدم عن مستويات هذه العناصر الغذائية في جسمك ويظهر ما إذا كنت بحاجة إلى زيادة مدخولك من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

مشاكل الغدة الدرقية



يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وقلة نشاطها الشعور بالتعب، تتمثل الوظيفة الرئيسية للغدة الدرقية في إنتاج هرمونات تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

في الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية ، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخمول، في الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ، تتسارع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا النشاط المفرط أيضًا إلى الإرهاق.

السكري



يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الشعور بالإرهاق، في مرضى السكري ، لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين ، أو أن أجسامهم غير قادرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال.

هذا يسبب زيادة الجلوكوز في الدم. عندما تكون مستوياته مرتفعة للغاية ، لا يقوم الجسم بمعالجة الجلوكوز كطاقة هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب.

عوامل نمط الحياة



بصرف النظر عن المشكلات الطبية الخطيرة أو قلة النوم ، يمكن أن يكون الإرهاق أيضًا بسبب عدد من عوامل نمط الحياة، أحد هذه العوامل هو الجفاف ، لذلك من المهم أن تبقى رطبًا في جميع الأوقات.

عامل آخر في أسلوب الحياة هو سوء التغذية، إن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب بدلًا من ذلك ، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا من الفواكه الطازجة والخضروات الموسمية والحبوب الكاملة والدهون الصحية.