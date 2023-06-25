حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن الشروق فى أبو قرقاص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق والتفتيش على اللانشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

وأكد تاج أبو سداح رئيس المركز، على الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.