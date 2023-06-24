محافظ المنيا: فتح 38 مجزراً لذبح الأضاحى مجانا على مستوى مراكز المحافظة

المنيا ـ حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن فتح 38 مجزرًا حكوميًا بجميع مراكز المحافظة لذبح الأضاحى مجانا، ففى المنيا 5 مجازر هى:

"المنيا العموم، نزلة حسين، المطاهرة البحرية، تله، صفط الخمار)، سمالوط 4 مجازر هى : (سمالوط، البيهو، قلوصنه، دير جبل الطير)، مطاى 2 مجزر : (مطاى، منبال )، بنى مزار 4 مجازر هى : ( القيس، طمبو، صفط ابو جرج، صندفا)، مغاغة 4 مجازر هى : (مغاغة، ابا الوقف، شارونة، طنبدى)، العدوة 4 مجازر هى : ( العدوة، البسقالون، عطف حيدر، الشيخ مسعود)، ابوقرقاص 3 مراكز هى : (ابوقرقاص العمومى، اتليدم، بنى عبيد)، ملوى 10 مجازر هى: (ملوى العمومى، المحرص، تونه الجبل، قلندول، ابشدات، البرشا، الروضة، تندة، دروة، نواى)، ديرمواس 2 مجزر : (ديرمواس العمومى، دلجا).

وأكد محافظ المنيا جاهزية تلك المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



مجازر لذبح الأضاحى مجانا فى المنيا (1)



مجازر لذبح الأضاحى مجانا فى المنيا (1)