حصول جامعة المنصورة علي 9 جوائز من الدولة وتصدرها لجامعات مصر

أعلنت جامعة المنصورة، حصولها على 9 جوائز ضمن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، وتصدرها جامعات مصر خلال حفل مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وحصلت جامعة المنصورة على 9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصولهما على 7 جوائز، ثم جامعة الزقازيق في المركز الثالث وحصدت 5 جوائز وجامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.
ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاط، رئيس جامعة المنصورة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.
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