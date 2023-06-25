مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى

الدقهلية - محمد الحبشي

اعتمد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، نتيجة الفصل الدراسى الثانى، حيث عقد اليوم المجلس جلسته الثالثة والعشرين، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديرى البرامج العلمية.

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الثانية والعشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 15 مايو 2023، هذا وقد أحيط المجلس علما بتقرير عن منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill ، نظام تعلم الطلاب LMS، نظام معلومات الطلاب SIS، نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، نظام التصحيح الإلكترونى E- correction، تقرير نظام الاختبارات الإلكترونية E-exam، البنية التحتية التكنولوجية IT، النشر العلمى بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز للصيادلة، وكلف رئيس المجلس أمانة مجلس الجامعة بمتابعة التكليفات حتى تاريخه.

واعتمد المجلس نتيجة الفصل الدراسى الثانى ربيع 2023 لكل كليات الجامعة، وناقش مقترح التسجيل الفصل الصيفى 2023 لكل كليات الجامعة، مع متابعة ملفات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والادارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحديد موعد استكمال المقابلات، متابعة التكليفات حتى تاريخه، المذكرة المقدمة من مدير إدارة شئون الطلاب بشأن التسجيل للفصل الدراسى الصيفى 2023-2024، المذكرة المقدمة من - منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن اقتراح عقد اختبار مقررى اللغة الإنجليزية (1، 0) للطلاب الذين لم يجتازوا المقررين، وعرض المذكرة المقدمة من منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن قواعد الرأفة لمقررى اللغة الإنجليزية (1، 0)، المذكرة المقدمة من الدكتورة هالة المرصفاوى عميد كلية الطب بشأن المقاصات العلمية بالكلية، المذكرة المقدمة من الدكتور عبدالقادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور إبراهيم معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، بشأن بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة سانت مارى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش المجلس الاستعداد للدراسة فى الكليات الجديدة بالجامعة فى العام الجامعى 2023-2024، استكمال تشكيل لجان المقصات العلمية وآلية عمل شئون الطلاب مع لجان المقصات فى كافة كليات الجامعة استعدادًا لاستقبال طلبه التحويلات من داخل وخارج مصر، الاشتراك فى معرض ايديوجيت للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة والإعداد للمعرض الدائم فى الجامعة أثناء فترة قبول طلاب الدفعة الجديدة، اعتماد آلية ونماذج التقييم الخاصة بالتدريب الصيفي/ التدريب الميدانى للطلاب وذلك فى ضوء لائحة كل كلية، اعتماد تقارير الأداء للسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والهيئة المعاونة، اعتماد التقارير السنوية للكليات والإدارات المختلفة بالجامعة، تحديد موعد اختبار الطلاب "غير المكتمل" والإعداد لهذه الاختبارات، اعتماد حالات الطلاب ذوى الأعذار المرضية وإيقاف القيد عن الفصل الدراسى الثانى 2022-2023، وتحديد الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسى القادم 2023-2024، الأماكن الجديدة المقرر استلامها واستخدامها فى الدراسة مع بداية العام الدراسى القادم 2023-2024، آلية تكهين نماذج الأسئلة والامتحانات التى تم تنفيذها فى سنوات سابقة لكل كليات الجامعة.