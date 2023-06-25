اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جندى أوكرانى يتابع تمرد فاجنر ضد بوتين بـ"السلاح والفشار".. فيديو

الأحد، 25 يونيو 2023 12:26 م
جندى أوكرانى يتابع تمرد فاجنر ضد بوتين بـ"السلاح والفشار".. فيديو جندي أوكراني يأكل الفشار
كتبت: شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع التمرد الكبير الذى أعلنته مجموعة فاجنر، على الجيش الروسى، انتهزت أوكرانيا الفرصة لتبدأ بدعايتها الحربية التى تأتى فى وقت "حساس" من المأزق الروسى، حيث أثار التمرد المسلح، الذى أعلنه قائد قوات فاجنر، يفجينى بريجوجين، ضد الدولة الروسية، ردود فعل داخلية فى روسيا تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يكتف بريجوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدى بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاجنر فى بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

هذا "الانشقاق" يصب فى مصلحة أوكرانيا، التى عانت خسائر دامية خلال مواجهاتها لـ"فانجر" فى مناطق عدة، وأظهر فيديو انتشر أمس السبت، جندى من الجيش الأوكرانى، وهو يتناول الفشار بهدوء على مدرعته، بينما يشاهد على لوح إلكترونى "محاولة الانقلاب من فاجنر"، حسبما نشر موقع telegraph.

وظهر المجند الاوكرانى "مسترخيا"، وهو يتناول الفشار من كمية كبيرة، وكأنه يشاهد فيلما ممتعا، وقالت الصفحات التى نشرت الفيديو، إن "الجندى الأوكرانى يتابع تمرد مجموعة فاجنر، من ساحة المعركة، وكأنه يستمتع بالنزاع الروسى، الذى يصب فى مصلحة بلاده".

جندي ياكل فشار
جندي ياكل فشار

 


اوكرانيا

جندى ياكل الفشار

تمرد فاجنر

فلاديمير بوتين

الجيش الروسى

الجيش الاوكرانى

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة

واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية علمت بمخطط رئيس فاجنر فى منتصف يونيو

الأحد، 25 يونيو 2023 10:27 ص

روسيا تكشف 5 بنود حددت مصير بريجوجين وقوات فاجنر بعد وساطة بيلاروسيا

الأحد، 25 يونيو 2023 08:40 ص

دليلك المبسط لفهم ما يحدث فى روسيا.. لماذا تمردت قوات فاجنر وكيف نشأت؟

الأحد، 25 يونيو 2023 08:00 ص

قصة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية.. فيديو

الأحد، 25 يونيو 2023 12:02 ص

أول تعليق من وزارة الدفاع الروسية عقب التهدئة مع مجموعة "فاجنر"

السبت، 24 يونيو 2023 11:13 م

الكرملين: إسقاط الدعاوى الجنائية ضد قائد مجموعة فاجنر ومغادرته لبيلاروسيا

السبت، 24 يونيو 2023 11:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة