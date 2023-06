جندى أوكرانى يتابع تمرد فاجنر ضد بوتين بـ"السلاح والفشار".. فيديو

مع التمرد الكبير الذى أعلنته مجموعة فاجنر، على الجيش الروسى، انتهزت أوكرانيا الفرصة لتبدأ بدعايتها الحربية التى تأتى فى وقت "حساس" من المأزق الروسى، حيث أثار التمرد المسلح، الذى أعلنه قائد قوات فاجنر، يفجينى بريجوجين، ضد الدولة الروسية، ردود فعل داخلية فى روسيا تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

Ukrainian soldiers at the front follow the coup attempt in Russia by eating popcorn.#Wagner #Russia #Moscow #Prigozhin #Titanic #Putin #Titan #WagnerGroup pic.twitter.com/fMeY38w5zD