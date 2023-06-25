جندى أوكرانى يتابع تمرد فاجنر ضد بوتين بـ"السلاح والفشار".. فيديو

كتبت: شيماء عبد المنعم

مع التمرد الكبير الذى أعلنته مجموعة فاجنر، على الجيش الروسى، انتهزت أوكرانيا الفرصة لتبدأ بدعايتها الحربية التى تأتى فى وقت "حساس" من المأزق الروسى، حيث أثار التمرد المسلح، الذى أعلنه قائد قوات فاجنر، يفجينى بريجوجين، ضد الدولة الروسية، ردود فعل داخلية فى روسيا تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يكتف بريجوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدى بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاجنر فى بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

هذا "الانشقاق" يصب فى مصلحة أوكرانيا، التى عانت خسائر دامية خلال مواجهاتها لـ"فانجر" فى مناطق عدة، وأظهر فيديو انتشر أمس السبت، جندى من الجيش الأوكرانى، وهو يتناول الفشار بهدوء على مدرعته، بينما يشاهد على لوح إلكترونى "محاولة الانقلاب من فاجنر"، حسبما نشر موقع telegraph.

وظهر المجند الاوكرانى "مسترخيا"، وهو يتناول الفشار من كمية كبيرة، وكأنه يشاهد فيلما ممتعا، وقالت الصفحات التى نشرت الفيديو، إن "الجندى الأوكرانى يتابع تمرد مجموعة فاجنر، من ساحة المعركة، وكأنه يستمتع بالنزاع الروسى، الذى يصب فى مصلحة بلاده".