

وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "العملية العسكرية الخاصة مستمرة..ومقاتلونا على الخطوط الأمامية، يظهرون البطولة، ويصدون الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال للغاية. وستستمر العملية".



وكان رئيس مجموعة "فاجنر" الخاصة يفجيني بريجوجين ورجاله قد أعلنوا - في وقت سابق - القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو في ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسي شنها، في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أي ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح.



وعقب وساطة من الرئيس البيلاروسي، تراجعت قوات فاجنر عن مسيرتها؛ تجنبا لإراقة الدماء الروسية.