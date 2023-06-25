تطهير جميع شبكات الصرف الصحى بسوهاج استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.. صور

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتأمين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الشركة بتجهيز فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات وتجهيز سيارات الكسح والفاكيوم ومضخات نزح المياه والنافورى والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل مع اى تراكم للمياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يستمر عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس محمد السيد محمد رئيس قطاع الصرف الصحى، أن الشركة قامت بتطهير شبكات الصرف الصحي بجميع انحاء المحافظة باستخدام وسائل التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى وذلك باستخدام المعدات المختلفة للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحى وازالة جميع الرواسب بالشبكات وللحد وتقليل طفح الصرف الصحى. واوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى لبحثها وحلها على الفور.



تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (1)



تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (2)



تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (3)



تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (4)



تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (5)