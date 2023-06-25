تطهير جميع شبكات الصرف الصحى بسوهاج استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتأمين وصول مياه الشرب والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الشركة بتجهيز فرق الصيانة والتدخل السريع للتعامل مع الأعطال بالشبكات والمحطات وتجهيز سيارات الكسح والفاكيوم ومضخات نزح المياه والنافورى والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة للتعامل مع اى تراكم للمياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب.
وأضاف أنه يستمر عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (1)
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (2)
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (3)
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (4)
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (5)
تطهر جميع شبكات الصرف اللصحى بسوهاج (6)
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