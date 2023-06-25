مياه المنوفية تناقش الاستعدادات والتنسيق لبدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

المنوفية – محمود شاكر

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والإجراءات التي يجري اتخاذها لتنفيذ المشروعات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وذكر نجيب، أن أعمال المرحلة الثانية تشمل تنفيذ توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى ودق آبار ارتوازيه ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد نجيب حرص الشركة على المتابعة المستمرة واليومية لخطط مشروعات المبادرة مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومدى اهتمام وتلاحم كافة المؤسسات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع على المواطنين وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تسعى إلى أن ينعم الجميع بحياة كريمة.