اليوم السابع
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تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 02:29 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية.. صور طلاب الثانوية العامة
الدقهلية _محمد الحبشي

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، اليوم الأحد، وسط تعزيزات أمنية مشددة أمام اللجان.
 
وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الكيمياء، حيث عبر البعض عن غضبهم من صعوبة الامتحان، وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، ووجود أسئلة من خارج المنهج الدراسي وغير مباشرة، خاصة بجزء الكيمياء العضوية.
 
فيما أكد البعض الآخر أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وضم الامتحان العديد من النقاط التي تحتاج للتفكير، وتستغرق أكثر من 3 ساعات لحلها.
 
أما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان الجغرافيا، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطالب المتفوق.
 
وفي سياق متصل، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمس السبت، سير امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة  للعام الدراسي 2022-2023 بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة للطلاب. 
 
واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها. 
 
كما تفقد الوزير حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة
 
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تباين آراء الطلاب
تباين آراء الطلاب

خروج طلاب الثانويه العامة
خروج طلاب الثانويه العامة

 


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