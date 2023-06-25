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بكاء طالبات كفر الشيخ لصعوبة امتحان الكيمياء وغياب 343 طالبا عن اللجان.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 02:37 م
بكاء طالبات كفر الشيخ لصعوبة امتحان الكيمياء وغياب 343 طالبا عن اللجان.. صور بكاء طالبه من صعوبة الامتحان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انتابت حالة من الحزن والبكاء الهستيري لطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، لصعوبة مادة الكيمياء، ورصدت غرفة العمليات بمديرية الصحة والاسعاف، 5 حالات إغماء في لجان الامتحان، بسبب ما وصفوه من صعوبة الامتحان، فيما حاول أولياء الأمور من تطييب خاطر أبنائهم بسبب ما لمسوه من حزن على وجوه الطلاب وهم بانتظارهم خارج اللجان.
 
وفي المقابل عبر طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم من سهولة امتحان الجغرافيا، وأكد بعضهم أنه خرج قبل انتهاء الوقت المحدد نظراً لسهولة الأسئلة فى امتحان اليوم.
 
 أكدت مريم محمد عمر، بمدرسة هشام بركات، امتحان الكيمياء صعب، ومن بين الأسئلة غير متوقعة،وأن 20% من الاسئلة صعبة وغير متوقعة، مشيرة إنها فقدت الامل في الدخول في كليات القمة، وأنها متخوفه من امتحان الفيزياء.
 
وأضافت هناء محمد القاضي، امتحان الكيمياء صعب، والوقت غير كافي، وهناك أكثر من 8 الأسئلة صعبة، مما أثر بالسلب على الطلاب والطالبات، وتتمنى أن تكون الامتحانات القادمة سهلة.
 
وأكدت نهلة محمد عمار، بمدرسة هشام بركات، أنها يقضي أجازة عيد الأضحى فى المنزل وسط أسرتها، وربما لا تخرج نظرا، لحالتها النفسية السيئة.
 
كما أكد عدد من الطلاب أنهم  سيخرجون فى المتنزهات المتاحة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نظراً لضيق الوقت وعدم قدرتهم على السفر للاستمتاع بالمصايف لعدم انتهاء امتحانات على أن يقرروا السفر بعد انتهاء الامتحانات تماماً بعد عيد الأضحى.
 
 
في حين أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، مشيرة إلى أن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب، ولم ترصد حالات غش، وأدى الامتحان في مادة الكيمياء 18 ألفا و174 طالبا وطالبة، وتغيب 315 طالبا وطالبة، وأدى امتحان مادة الجغرافيا بالقسم الأدبي 6 آلاف و408 طلاب وطالبات، وتغيب عن الامتحان 28 طالبا وطالبة.
طالبة الامتحان صعب
طالبة الامتحان صعب

بكاء طالبه من صعوبة الامتحان
بكاء طالبه من صعوبة الامتحان

بكاء طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ من صعوبة الكيمياء
بكاء طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ من صعوبة الكيمياء

عضب أولياء الامور
عضب أولياء الامور

حالة من الحزن على وجوه أولياء الامور
حالة من الحزن على وجوه أولياء الامور

 


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