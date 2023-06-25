انتشال جثمان عامل لقى مصرعه غرقا فى بحر تيرة بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي عامل مصرعه غرقًا في بحر تيرة بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء قيامه بتسليك مأخذ محطة مياه بانوب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمصرع عامل غرقًا داخل بحر تيرة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن العامل يدعى شكري السيد عبدالعظيم 25 سنة، مقيم بقرية طنيخ مركز نبروه، وغرق داخل بحر تيرة أثناء قيامه بتسليك مأخذ محطة المياه

تم انتشال جثته ونقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.