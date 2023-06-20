مقتل شاب على يد آخر في الدقهلية بسبب الخلاف على مكان الصيد

الدقهلية- شريف الديب

تكثف مديرية أمن الدقهلية ومباحث مركز شرطة أجا، من جهودها لضبط المتهم بالتخلص من آخر، وذلك بعد خلاف شب بينهما بسبب أولوية الصيد بقرية منية سمنود التابعة للمركز، بعدما قام المجني عليه بالنزول للصيد في منطقة خاصة بالمتهم.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول "محمد.ر" وشهرته "حمادة" جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى المستشفى وبسؤال بعض الأهالي أكدوا مشوب مشاجرة بين المجني علية وشخص يدعي "محمد.ن" وذلك بسبب أولوية الصيد ونزول المجني عليه للصيد بإحدى الأماكن التي أعدها المتهم لنفسه وعند رؤيتة نشبت مشاداة كلامية بينهم تطورت الى حد الاشتباك وتخلص المتهم من المجني عليه.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط المتهم وذلك بعد فراره عقب ارتكابه للواقعة فيما جرى نحرير المحضر اللازم وإيداع المجني عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان نوع الإصابة التي لحقت به وأودت لوفاته ونوعية السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.