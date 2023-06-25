السجن من عامين لـ 7 سنوات للمتهمين بقتل شاب والشروع فى قتل والده بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شاب ووالده ووالدته متهمين بقتل شاب والشروع في قتل والده بسبب خلافات بينهم بمركز ابو كبير، وذلك بمعاقبة الابن المتهم الرئيسي بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة والديه بالسجن سنتان لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 11070 لسنة 2022 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد م م م ر، 21 سنة، ترزي، ووالده محمد، 61 سنة، فلاح، وزينب ع أ ع، 54 سنة، ربة منزل، مقيمين في قرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 26 يوليو من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة أبو كبير، قد قتلوا المجني عليه وليد صلاح الدين محمد عامر عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل والده.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على جريمتهم بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما، وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شوم - مقص) - وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى عاجل الأول المجني عليه القتيل بعدة طعنات استقرت بالبطن باستخدام المقص، ثم كاله المتهمان الثاني والثالثة عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده باستخدام الشوم - قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل والده (المجني عليه الثاني) على النحو المبين بالتحقيقات.