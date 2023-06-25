إحالة أوراق المتهم بقتل والدته في الشرقية إلى المفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بإحالة أوراق المتهم بقتل والدته إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 25 يوليو المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

صدر القرار صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ، أسامة ربيع ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 3486 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 118 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم علاء ع م ع، 31 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 ديسمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح، قد قتل والدته المجني عليها فوزية محمد عطية إبراهيم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته إثر خلافات سابقة وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين)، وما أن ظفر بها وواته الفرصة لتنفيذ مآربه حتى نحر عنقها مستخدما السلاح الأبيض، قاصدًا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.