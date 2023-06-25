الثانوية العامة بالقليوبية.. ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث ونقل آخر للمستشفى

كشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، غياب 475 طالبا وطالبة عن أداء امتحان مادتي الكمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تغيب 342 طالبا وطالبة بالشعب العلمية، و133 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية من إجمالي عدد الحضور اليوم.

وأوضح المديرية، أنه شهدت امتحانات اليوم حالة مرضية لطالبة بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات التابعة لغدارة العبور التعليمية، حيث تم نقل الطالبة بالإسعاف إلى مستشفى السلام في تمام الساعة التاسعة والربع، كما تم ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث بمدرسة الشهيد احمد عبد النبي عطوة بإدارة الخانكة التعليمية، وتم تحرير محضر إثبات حالة بمعرفة الشؤون القانونية.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.