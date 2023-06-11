تعليم القليوبية: الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد حسن جاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومسئول استراحات الثانوية العامة ، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيا لها، أنه بدأ الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات التعليمية بالقليوبية، وتقديم التهنئة للجميع بفوز الإدارات التعليمية بالقليوبية بمراكز متقدمة ومتميزة في المسابقات والمبادرات والأنشطة التربوية خلال العام الدراسي، والشكر موصول كذلك لجميع العاملين بالمدارس وأعضاء التوجيه والمشاركة في مسابقات عالمية والحصول على مراكز عالمية.

وأشارت، إلى أن المديرية أتمت مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية، وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأوضحت، أنه تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، كما تم مراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

وأكدت، على الجميع بضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، والعمل على تعقيمها وتطهيرها خاصًة دورات المياه، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية من حيث توافر (المراوح - الإضاءة) وعوامل الأمن والسلامة باللجان، كما شددت علي ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والهدوء والجو الآمن للطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات، وأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما شددت، على مديري الإدارات بضرورة انعقاد غرفة العمليات بالإدارات التعليمية وضرورة التواصل الفعال مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان بسرعة ويسر.