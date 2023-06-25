إنقاذ سائق وشاب سقطت بهما سيارة يستقلانها فى ترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

نجا سائق وشاب من الموت، بعد سقوط سيارة ربع نقل يستقلانها في ترعة المريوطية، حيث تم إنقاذهما قبل تعرضهما للغرق، وانتشال السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد سائق سيارة ربع نقل، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، وتم إنقاذ سائقها وشاب كان بصحبته.

تم انتشال السيارة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.