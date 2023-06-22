السجن المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 801 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 714 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة كمية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " أحمد . م . ال "،عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية تقدر بحوالي 5 كيلو و 475 جرام لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.