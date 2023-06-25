أخبار البورصة اليوم الأحد 25-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.32%، والعرب على 10.16%، واستحوذت المؤسسات على 26.70% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 185.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 21052 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 7235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5299 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

صفقات

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر المصدرة لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 67.9 مليون جنيه.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقات على أسهم البنك المصري الخليجي المصدرة لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 13.6 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 1000 سهم، 850 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 6 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 31.5 ألف سهم، 14 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 23.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 11340 سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 3.9 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.60%، وشراء الثانية عدد 706.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.39%.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي، عدد 10.1 مليون سهم بسعر 0.648 جنيه بقيمة إجمالية 6.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.905% إلى 10.768%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم شركة الخديدوي للإنشاء والتعمير عدد 70 ألف سهم بسعر 33.48 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.18% إلى 3.84%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

دايس

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن موافقة مجلس الإدارة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية 774.5 ألف جنيه شهريًا، بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم، ومن المتوقع أن المصنع يزيد الطاقة الإنتاجية لشركة دايس بنسبة 30% من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.

فيما أعلنت شركة الملابس والمنسوجات-كابو، موافقة مجلس لإدارة على بيع جزء من الأسهم المملوكة لها في شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" في حدود 14 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، صافي ربح بعد الضريبة قدرها 124.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضريبة قدرها 103 ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما وافق مجلس إدارة الشركة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ 116.4 مليون جنيه واستثمارات بمبلغ 43 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستهدف للعام المالي 2022/2023 بمبلغ 98.192 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائضًا قدره 7.1 مليون جنيه خلال شهر مايو، مقابل فائض قدره 1.13 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.