اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية بنسبة 95.23%

السبت، 24 يونيو 2023 05:48 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية بنسبة 95.23% وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023  للبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المحولين للأزهر.
 
وتقدم للبرنامج التأهيلي 1675 طالب وطالبة، حضر منهم للامتحانات 1615 طالب وطالبة، ونجح من البنين 471 بنسبة 92.17% بينما نجح من الفتيات 1067 بنسبة 96.65% ، لتصل النسبة العامة للنجاح 95.23%.
 
وكان الأزهر الشريف قد أصدر العام الماضي، قرارا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية للمرة الأولى، من خلال برنامج تأهيلي يدرسون فيه موادا شرعية وعربية والقرآن الكريم وتجويده، وهو يتيح لمن يجتازه دخول الصف الأول الثانوي الأزهري.
 

الازهر الشريف

وكيل الازهر

البرنامج التأهيلى

قطاع المعاهد الازهرية



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