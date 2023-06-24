اليوم السابع
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وزارة الزراعة تحدد‫ 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم

السبت، 24 يونيو 2023 05:00 ص
وزارة الزراعة تحدد‫ 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم خروف الضحية
كتبت أسماء نصار

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حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.
 
وجاءت العلامات التى تم تحديدها كما يلى:-
 
أولاً: بالنسبه للأضاحى
1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.
6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.
11- ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من  جانبيه.
12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال .
ثانياً بالنسبه للحوم
13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق
14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد
15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفيه حمراء.
16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعيه جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ
17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.
18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.
19- أن تكون خاليه من أى مظاهر لأنسجه مخاطيه أو رخوية
20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.
 
 
 
 

اللحوم

وزارة الزراعة

الاضاحى

المجازر الحكومية



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