هل تعانى من الكوابيس؟.. 10 أسباب للأحلام المخيفة منها التوتر

يمكن تعريف الكوابيس على أنها سلسلة من الأحلام المخيفة والمزعجة التي تحدث أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM) يمكن أن تحدث عند الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن تختلف في شدتها ووتيرتها، تختلف الكوابيس عن الأحلام العادية ، والتي تميل إلى أن تكون أقل شحنة عاطفية وتعتمد بشكل أكبر على الواقع أو الخيال، لم يتم فهم السبب الدقيق للكوابيس بشكل كامل ، لكنها غالبًا ما ترتبط بعوامل نفسية أساسية مثل القلق والتوتر والخوف والصدمة، يمكن أيضًا أن تحدث الكوابيس بسبب بعض عوامل نمط الحياة، وإليك بعض الأسباب الشائعة وراء الكوابيس، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
هل تعانى من الكوابيس؟.. 10 أسباب للأحلام المخيفة منها التوترالسبت، 24 يونيو 2023 02:04 م
الكوابيس
كتبت ميرفت رشاد
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