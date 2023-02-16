كتبت فاطمة خليل

أثناء النوم يقوم جسمك بإيقاف قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة المسئولة عن التعلم والتفكير واتخاذ القرار في دماغك لهذا السبب ، في معظم أحلامك ، قد تشعر بأنك متفرج - لا يمكنك التحكم في ما يحدث بالفعل، لكن هناك نوع من الأحلام تسمى "الأحلام الواضحة" أو "lucid dreams" تجعلك أنت المتحكم في أحلامك بل قد تساعدك على الاستيقاظ من الكوابيس، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

الحلم الواضح يسمح لهذا الجزء من دماغك بالدخول إلى نوع من حالة النوم والاستيقاظ معاً، حيث يصبح نشطًا تقريبًا كما هو الحال عندما تكون مستيقظًا هذا يجعل من الممكن إدراك أنك تحلم - وحتى تغيير مشهد الأحلام من حولك.

أفاد حوالي 55٪ من الأشخاص بوجود حلم واضح واحد على الأقل في حياتهم .

نصائح لتجربة الأحلام الواضحة والتحكم في أحلامك وكوابيسك

1. اختبر واقعك

اختبار واقعك على مدار اليوم هو الخطوة الأولى نحو الحلم الواضح في الليل.

اختبار الواقع يعني البحث عن أدلة لتأكيد ما إذا كنت مستيقظًا أم نائمًا، يمكنك اختبار الواقع عن طريق التحقق من جسدك ومحيطك. على سبيل المثال ، يمكنك:

-اضغط بإصبعك على خدك

-تأكد من أنه يمكنك قراءة النص الموجود على لافتة أو كتاب بالقرب منك

-ارمش عينيك بسرعة للتحقق مما إذا كانت بيئتك قد تغيرت

-قد لا يؤدي التحقق المنتظم من هذه الأشياء أثناء الاستيقاظ إلى أي نتائج مفاجئة - ولكن يمكن أن يساعدك بشكل اعتيادي على اختبار نفس هذه الأشياء في أحلامك.

يمكن أن يؤدي الجمع بين اختبار الواقع والتقنيات المذكورة أدناه إلى زيادة فرصك في الحلم الواضح.

2. تطوير دورة صحية للنوم والاستيقاظ

تحدث غالبية أحلامك أثناء نوم حركة العين السريعة (REM)، وهي إحدى مراحل النوم الأربع.

يمكن أن يؤدي الحصول على مزيد من نوم حركة العين السريعة إلى تحسين فرصك في الحلم الواضح، ويمكنك غالبًا تعزيز نوم حركة العين السريعة عن طريق تحسين عادات نومك ككل.

تتضمن بعض النصائح لتحسين نومك ما يلي:

-الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم

-ضبط غرفتك على درجة حرارة مناسبة

-استخدام ستائر معتمة أو أقنعة نوم لمنع الضوء

-ارتداء سدادات الأذن إذا كنت بحاجة إلى بيئة هادئة

3. ابدأ بكتابة يوميات الأحلام

يعاني ما بين 60٪ و 75٪ من البالغين في الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من نفس الأحلام - و 77٪ من جميع الأحلام المتكررة سلبية.

إن تسجيل أحلامك في مفكرة يمكن أن يمنحك وعيًا أكبر بها ، مما قد يساعدك على ملاحظة أي أحلام متكررة.

قد يؤدي إدراكك أنك في حلم كنت قد حلمت به من قبل إلى حالة واضحة أو حتى إيقاظك من كابوس.

تسجيل أحلامك له فائدة أخرى أيضًا: إدراكك باستمرار الحلم بأشخاص يطاردونك أو تتساقط أسنانك قد يساعدك في الكشف عن الأسباب المحتملة لتلك الكوابيس - وتعلم كيفية إبعادها إلى الأبد.

حاول ترك دفتر يوميات على منضدة السرير. بمجرد أن تستيقظ ، اكتب كل ما تتذكره من أحلامك.

4. ضبط المنبه لمدة 5 ساعات

قد تساعد تقنية الحلم الواضح (SSILD) على تعزيز الأحلام الواضحة.

وفقًا للنظرية وراء SSILD، فإن تكريس المزيد من الاهتمام العقلي للأحاسيس من حولك أثناء الاستيقاظ يمكن أن يسهل الحلم الواضح.

ابدأ بضبط منبه لإيقاظ نفسك بعد خمس ساعات من النوم. يبلغ متوسط دورة النوم حوالي 90 دقيقة ، لذا يجب أن ينطلق المنبه أثناء المرحلة الثالثة من دورتك الرابعة - قبل دخول نوم حركة العين السريعة مباشرة.

عندما تستيقظ ، خذ بعض الوقت لممارسة حواسك في البصر والصوت واللمس قبل العودة إلى النوم.

انتبه إلى نسيج الملاءات أو درجة حرارة الغرفة ، على سبيل المثال.

بمجرد أن تعود إلى النوم ، فإن عقلك أدرك أن تلك الأحاسيس قد تغيرت، مما يدفعك إلى الاستيقاظ بما يكفي.

الفوائد المحتملة للأحلام الواضحة

-تحسين الأحلام غير السارة: إذا استطعت أن تدرك أنك لا تُطارد فعليًا عبر الغابة ، فيمكنك إخراج نفسك من الغابة ، أو جعل من يلاحقونك يختفون تمامًا.

-السيطرة على عواطفك: التحكم في مزاجك وعواطفك في أحلامك يمكن أن يسهل عليك فعل الشيء نفسه خلال اليوم.

-المساعدة في تخفيف القلق : يمكن أن يساعدك الفهم الأفضل لعقلك الباطن في العمل من خلال "السبب" وراء القلق والكشف عن الضغوطات غير المعروفة التي قد تعطل نومك أو تثير الكوابيس.

-مساعدتك على ممارسة المهارات الحركية وتحسينها: قد تؤدي ممارسة المهارات الجسدية أو الحركات الذهنية أثناء النهار أو أثناء الحلم الواضح إلى زيادة القدرات الجسدية مثل نطاق حركتك - خاصةً إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية.

-زيادة ثقتك بنفسك: أن تكون قادرًا على التحكم في ما تفعله وما يحدث من حولك يمكن أن يحسن الصحة العقلية والجسدية. الحلم بأنك تستطيع أن تفعل أي شيء أو أن تكون ما تريد يمكن أن يمنحك الثقة لاتخاذ خطوات قد تبدو مستحيلة في حياتك.