مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الحادى عشر بعقار فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظت فتاة عشرينية أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق الحادى عشر بإحدى العقارات السكنية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "س ج إ" 23 عاما مقيمة بمنطقة الحسينية نطاق قسم أول الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التى أودت بحياتها إثر سقوطها من الحادى عشر بأحد الأبراج السكانية بمنطقة الحسينية نطاق قسم أول الزقازيق، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2341 إدارى قسم اول الزقازيق لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.