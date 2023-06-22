العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة فى الشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثمان فتاة مجهولة الهوية والعنوان من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة أبوحماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الاسماعيلية طريق " بلبيس- أبو حماد" أمام كوبرى واصف.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد،إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثمان لفتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر مجهولة العنوان والهوية.

جري الدفع بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هوية صاحبة الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية.