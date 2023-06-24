مديريات الخدمات بشمال سيناء تنتهي من خطة الاستعداد لعيد الأضحى

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت محافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وحضور رؤساء مجالس المدن، مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والاوقاف ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه ومديري إدارات الازمات والمتابعة بالديوان العام، لمناقشة استعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وقال الغندور، إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وجه باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن، على أن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأكد تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

وشدد علي ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، وفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منقذين علي ساحل البحر وتأمين ساحات الصلاة ونشر سيارات الإسعاف في مختلف مناطق المحافظة.

من جانبه قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها في إدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء الضوابط التي تمت خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار مرزوق إلى الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، معلنًا عن تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وحتي غروب شمس رابع أيام العيد، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف علي عملية الذبح.

أشارت حجاب، إلي توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف علي رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددة علي عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

بدورها قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة في مختلف أسواق المحافظة، فضلًا عن ورود كميات من اللحوم والاضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها.

أضافت رسلان، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، لافته إلي استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع الأضاحي.

بدوره اكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، علي رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال أيام العيد، معلنًا عن إلغاء جميع اجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأشار مسؤول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، على استمرار عمل المحطات بدون توقف خلال أيام العيد، فضلًا عن استمرار مكاتب شحن عدادات المياه مسبوقة الدفع خلال أجازه العيد، مشيرًا إلي استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية برئاسته للعمل علي مدار الساعة خلال أيام العيد لتلقي شكاوي المواطنين والجهات الخارجية والعمل علي حلها، وتجهيز فرق الصيانة والطوارئ وتحديد نوبتجيات ثابته طوال اليوم لتلقي البلاغات واتخاذ اللازم فورا والعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين.

واستعرض رؤساء مجالس المدن استعدادات العيد، حيث شُكلت غرفة عمليات فرعية بكل مجلس تحت اشراف سكرتير المجلس خلال أيام العيد لمتابعة الاعمال خلال أيام العيد، وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات، والتنسيق مع شركات النظافة لرفع المخلفات يوميًا طوال أيام العيد.