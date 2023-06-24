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محافظ شمال سيناء: توسعات مدينة العريش تجاه الغرب لاستيعاب الزيادة السكانية

السبت، 24 يونيو 2023 10:39 ص
محافظ شمال سيناء: توسعات مدينة العريش تجاه الغرب لاستيعاب الزيادة السكانية جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التوسعات المستقبلية لمدينة العريش في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، لاستيعاب الزيادة السكانية.
 
وأشار المحافظ خلال لقائه الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والوفد المرافق لها، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المهندس سالم سالمان، مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة على انشاء عدد من المنشآت الحكومية غرب مدينة العريش.
 
وأكد المحافظ اهتمام رئيس الجمهورية بمحافظة شمال سيناء من خلال زيادة الحيز العمراني لمختلف مدن المحافظة وخاصة مدينة العريش عاصمة المحافظة في ظل الزيادة السكانية المتوقعة.
 
بدورها أكدت الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، على قيام الهيئة بتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية على المستوى المحلي للمدن والقرى والتوابع في مختلف محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.
 
ولفتت إلى قيام الهيئة بالمسح الشامل لمدينة العريش والرفع المساحي تمهيدًا لزيادة الحيز العمراني في منطقة غرب مدينة العريش في ضوء التوسعات المستقبلية والزيادة السكانية.
 

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