فتح المجزر الآلى بالعريش مجانا للمواطنين خلال أيام العيد

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت محافظة شمال سيناء من الاستعدادت لعيد الأضحي، بفتح المجازر مجانا أمام المواطنين خلال فترة العيد .

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه قرر فتح المجزر بالمنطقة الصناعية بالمساعيد بالعريش مجانا طوال فترة العيد للمواطنين، وناشد المواطنين بالحفاظ على نظافة المدن والقرى طوال فترة العيد وعدم إلقاء المخلفات فى الطرقات حفاظا على صحتهم ونظافة المدينة.

اضاف محافظ شمال سيناء، ان غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات ستكون في حالة انعقاد دائم، للوقوف علي اي احتياجات وشكاوى للأهالي.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، أنه تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد

وأوضح البيان، انه فى إطار الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم والمستمر على إقامة الشعائر وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف ( شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد) على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، بأن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة.

أضاف الشيخ الشحات البربرى، كبير أئمة ومفتشي المتابعة بشمال سيناء، بأن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي.

وأطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة الأستعداد لصلاة عيد الأضحى بالمساجد بكافة المدن والقرى على امتداد مراكز المحافظة.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، انه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى بدأت مديرية أوقاف شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف ومتابعة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية ، القيام بحملة نظافة واسعة بالمساجد، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ان الحملة متوصلة حتى صلاة العيد، وتقرر ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله وتنفيذ واجب القيام على تهيئتها على أفضل وجه.



