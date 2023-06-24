محافظ بني سويف: التحقيق في أوجه قصور بالعمل داخل بعض الوحدات الصحية

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية جزيرة ببا، الوحدة الصحية بالحمرايا، وابن بيتك شرق النيل -مركز بنى سويف، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.، وذلك تحت إشراف أحمد إبراهيم، رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة (طه سلامة، نصر أبوسيف، محمد ربيع، سعيد فاروق).

وقد أسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير فى أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل ونقص بعض الأجهزة ومستلزمات التعقيم بتلك الوحدات، كما تبين من المرور على الوحدة الصحية بقرية جزيرة ببا أنها تعمل بمكان مؤجر ومساحته لا تكفى لاستيعاب الأجهزة والمعدات بالأقسام، وعدم مطابقة بعض الأصناف بصيدلية الوحدة للسجلات، بينما تلاحظ نقص بعض مستلزمات مكافحة العدوى وإصلاح بعض الأجهزة بوحدتى الحمرايا، وابن بيتك شرق النيل وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها، وتكليف إدارة الصيدلة بجرد صيدلية الوحدة الصحية بقرية جزيرة ببا والتحقيق حيال وجود عجز وزيادة فى الأصناف التى تم جردها، مع سرعة نقل الوحدة الصحية إلى مقرها الجديد، بالإضافة إلى عمل الصيانة للأجهزة المعطلة وتوفير المستلزمات اللازمة بالوحدتين، مع تكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بكافة قرى المحافظة.